WANIMA「ともに」（権利元：PIZZA OF DEATH RECORDS／2019年6月21日配信開始）

　WANIMA「ともに」が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。

【動画】WANIMA「ともに」MV

　週間再生数は89万484回を記録。累積再生数は2億17万2710回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品【※】となった。

　本作は、2016年8月発売のCDシングル「JUICE UP!!」に収録され、花王ニベア制汗剤『8×4』CMソングとして“青春・部活・汗”をテーマに書き下ろした楽曲。

　メンバー全員が熊本県出身で、2018年3月放送の熊本復興ドラマ『ともにすすむ　サロン屋台村』（BS-TBS）の主題歌にも起用された。

「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート

＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞