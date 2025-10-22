WANIMA、「ともに」が自身初の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
WANIMA「ともに」が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】WANIMA「ともに」MV
週間再生数は89万484回を記録。累積再生数は2億17万2710回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
本作は、2016年8月発売のCDシングル「JUICE UP!!」に収録され、花王ニベア制汗剤『8×4』CMソングとして“青春・部活・汗”をテーマに書き下ろした楽曲。
メンバー全員が熊本県出身で、2018年3月放送の熊本復興ドラマ『ともにすすむ サロン屋台村』（BS-TBS）の主題歌にも起用された。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞
