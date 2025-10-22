ROSE & Bruno Mars「APT.」累積再生数3億回突破【オリコンランキング】
BLACKPINKのメインボーカル・ROSE（ROSE の「E」はアキュート・アクセント付き）とBruno Marsのコラボ曲「APT.」（アパトゥ）が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。
【動画】ROSE & Bruno Mars「APT.」MV
週間再生数は203万9845回を記録。累積再生数は3億30万5691回となった。
本作は、2024年10月18日に配信開始。“アパトゥ”とはハングルでアパートメントの意味を持っており、韓国で若者に人気のパーティーゲーム「アパトゥ・ゲーム」の掛け声が由来になっている。
「オリコン週間ストリーミングランキング」では、2024年11月18日付から2025年1月6日付まで8週連続で1位を獲得していた。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞
