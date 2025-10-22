back number、「ベルベットの詩」が自身通算11作目の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
back number「ベルベットの詩」が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】back number「ベルベットの詩」MV
週間再生数は83万3784回を記録。累積再生数は2億56万8683回となり、自身通算11作目の累積再生数2億回突破作品【※】となった。
本作は、2022年8月26日に配信開始。同日に公開された俳優・竹内涼真と横浜流星のダブル主演映画『アキラとあきら』の主題歌となっていた。
【※】back numberの累積再生数2億回突破ほか作品※達成順／「水平線」「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「怪盗」「花束」「アイラブユー」「ヒロイン」「HAPPY BIRTHDAY」「オールドファッション」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞
