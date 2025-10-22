LiSA、「紅蓮華」が自身通算2作目の累積再生数4億回突破【オリコンランキング】
LiSA「紅蓮華」が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数4億回を突破した。
【動画】LiSA「紅蓮華」MV
週間再生数は73万8045回を記録。累積再生数は4億72万7737回となり、「炎」（2023年5月8日付）に続く自身通算2作目の累積再生数4億回突破作品となった。
2019年10月21日配信開始。テレビアニメ『鬼滅の刃』竈門炭治郎 立志編（TOKYO MXほか、2019年4月6日放送スタート）のオープニングテーマとしてオンエアされていた本作は、「オリコン年間ランキング 2020 作品別売上数部門」の「デジタルシングル（単曲）ランキング」で自身初の年間ランキング1位を獲得している。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞
