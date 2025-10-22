HANA¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¶¦±éCM¶Ê¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°3°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤Î¿·¶Ê¡ÖMy Body¡×¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î10·î27ÆüÉÕ¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç3°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡È¿·¤·¤¤É½¾ð¡É¤â¡ªHANA¤Î¿·¶Ê¡ÖMy Body¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢BMSG¤È¥é¥Ã¥Ñ¡¼/¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤¿GIRLS GROUP AUDITION¡ØNo No Girls¡Ù¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤ÎºÇ¿·¶Ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬½Ð±é¤¹¤ëÂçÄÍÀ½Ìô¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥Æ¡×¿·CM¡¢¡ØTHE DAY.²Ö¤Èº¬¡ÙÊÓ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿4°Ì¤Ë¤Ï¡¢¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¼çÂê²Î¡¦ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö1991¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡£Æ±ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9°Ì¤Ë¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤Î10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯10·î27ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Á19Æü¡Ë¡ä
