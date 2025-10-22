ジェジュン、自身通算2作目の1位獲得 週間「CDアルバム」＆「デジタルアルバム」で2冠【オリコンランキング】
JAEJOONG（ジェジュン）の最新アルバム『Rhapsody』（ラプソディ）が、10月22日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。同ランキングにおいて、2019年10月7日付『Love Covers』以来6年1ヶ月ぶり、自身通算2作目の1位となった。
【写真】ジェジュン、誕生日イベントでファン歓声に笑顔「待ってた！」 アーカイブ配信決定
『Rhapsody』は、理想の自分を探し求める過程で揺れ動く心情や想いを描き出した作品。“ファン”という存在に支えられ、心が重なり合うことで生まれたハーモニーを「Rhapsody」というタイトルに託して表現している。
同日付の「オリコン週間アルバムランキング」でもCD作品が1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキング【※】2冠を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞
