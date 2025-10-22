サカナクション、「新宝島」が自身初の累積再生数2億回突破【オリコンランキング】
サカナクションが、2015年9月30日にリリースした『新宝島』が、10月22日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。
【動画】サカナクション「新宝島」MV
週間再生数は143万5099回を記録。累積再生数は2億125万1858回となり、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。
本作は、2015年10月に公開された俳優・佐藤健と神木隆之介のダブル主演映画『バクマン。』の主題歌に起用された。
9月30日にはリリースから10周年を記念し、メンバー・山口一郎の公式YouTubeチャンネルで「サカナクション山口一郎の祝！リリース10周年記念！新宝島祭！歌唱配信」が公開され、2025年10月13日付「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」9位にランクインした。
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞
