米津玄師、デジタルランキング2冠 「IRIS OUT」&新曲「1991」がともに1位【オリコンランキング】
米津玄師「IRIS OUT」と、新曲「1991」（ナインティーンナインティワン）が、最新10月27日付「オリコン週間デジタルランキング」を席巻。米津玄師は最新10月27日付「週間ストリーミングランキング」と「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」のデジタル2冠を獲得した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）主題歌の「IRIS OUT」は、最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、ソロアーティスト史上初の5週連続週間再生数2000万回超えを達成。週間再生数2460万5977回で1位を獲得したほか、最新の「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、週間DL数1万2085DLで3位にランクインしている。
新海誠監督の劇場アニメを実写化した映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）主題歌の新曲「1991」は、最新「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、初週DL数2万1342DLで1位に初登場。最新の「週間ストリーミングランキング」でも、週間再生数824万505回で4位に初登場した。
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日）＞
