【GUのブラウンパンツ】がいい仕事する！ 40・50代がマネしたい「大人カジュアルコーデ」

秋冬からトレンド継続中のブラウンは、一点投入するだけでコーデが洗練される旬なカラー。そんなブラウンを気軽に取り入れたいなら、今すぐ【GU（ジーユー）】のパンツをチェック。大人の品を保ちながらも、デイリーに活躍しそうなアイテムが揃っています。今回はオシャレなGUスタッフさんのコーデとともに、大人の装いに馴染むアイテムをご紹介。ぜひこの秋はブラウンパンツを取り入れて、こなれ感を演出してみて。

きれいめカジュアルにぴったりのワイドパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

GUの名品アイテムのひとつがこのパンツ。公式サイトに「絶妙なワイドシルエットは身体のラインを拾いすぎず、かつすっきりとした印象に」とあるとおり、体型カバーも叶いそう。幅が広めの腰帯に加え、タックにつながるセンタープレスで、腰高 ＆ 脚長効果が期待できます。きちんと感がありつつも、後ろゴム仕様だから、楽に穿けそうなのも嬉しいポイント。

大人世代に馴染むブラウンコーデ

「#40代コーデ」を投稿してい、GUスタッフのNatsukiさんは、暖かみのあるケーブル柄のセーターにタックワイドパンツを合わせたブラウンコーデを提案。単調に見えがちなワンカラースタイルも、明度の違う色味を合わせれば、こなれた印象に仕上がります。シャツでウエストマークすればシルエットにメリハリがついて、やぼったさも回避。ゴールドのアクセサリーや、柄物のシューズなど、遊び心をプラスするのも忘れずに。

すっきり見えも期待できる！ きれいめチノパン

【GU】「チノバレルレッグタックパンツ」\1,990（税込・セール価格）

丸みを帯びたラインが特徴の「バレルレッグパンツ」。公式サイトに「縦長できれいなシルエットを実現」とある通り、腰まわりをすっきりと見せてくれそうです。フロントのタックで、ほんのりきれいめなのも嬉しいポイント。「チノパンはラフすぎる……」と感じている人も多いかもしれませんが、このアイテムは落ち着いたブラウンカラーで、大人のカジュアルコーデにも馴染んでくれるはず。

デイリーに着こなす、秋の爽やかコーデ

GUスタッフのAsamiさんは、「ブルー × ブラウンがトレンドの今期」とコメントを添え、シャツを合わせた旬な装いを紹介。爽やかなブルーが、秋色コーデを軽やかに見せてくれます。コンパクトなカーデをレイヤードすれば、全体を引き締めてくれて、メリハリあるスタイルに。首元を開けて抜け感をプラスするのもマネしたくなるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu