ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３２８ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 47035.08（+328.50 +0.70%）
ナスダック 22978.80（-11.74 -0.05%）
CME日経平均先物 49540（大証終比：+390 +0.79%）
欧州株式21日終値
英FT100 9426.99（+23.42 +0.25%）
独DAX 24330.03（+71.23 +0.29%）
仏CAC40 8258.86（+52.79 +0.64%）
米国債利回り
2年債 3.453（-0.002）
10年債 3.957（-0.023）
30年債 4.543（-0.026）
期待インフレ率 2.275（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.552（-0.025）
英 国 4.478（-0.027）
カナダ 3.081（+0.024）
豪 州 4.118（-0.035）
日 本 1.655（-0.011）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.79（+0.27 +0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4131.80（-227.60 -5.22%）
ビットコイン（ドル）
111976.63（+848.07 +0.76%）
（円建・参考値）
1700万9250円（+128822 +0.76%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47035.08（+328.50 +0.70%）
ナスダック 22978.80（-11.74 -0.05%）
CME日経平均先物 49540（大証終比：+390 +0.79%）
欧州株式21日終値
英FT100 9426.99（+23.42 +0.25%）
独DAX 24330.03（+71.23 +0.29%）
仏CAC40 8258.86（+52.79 +0.64%）
米国債利回り
2年債 3.453（-0.002）
10年債 3.957（-0.023）
30年債 4.543（-0.026）
期待インフレ率 2.275（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.552（-0.025）
英 国 4.478（-0.027）
カナダ 3.081（+0.024）
豪 州 4.118（-0.035）
日 本 1.655（-0.011）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.79（+0.27 +0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4131.80（-227.60 -5.22%）
ビットコイン（ドル）
111976.63（+848.07 +0.76%）
（円建・参考値）
1700万9250円（+128822 +0.76%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ