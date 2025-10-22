NY株式21日（NY時間14:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　47035.08（+328.50　+0.70%）
ナスダック　　　22978.80（-11.74　-0.05%）
CME日経平均先物　49540（大証終比：+390　+0.79%）

欧州株式21日終値
英FT100　 9426.99（+23.42　+0.25%）
独DAX　 24330.03（+71.23　+0.29%）
仏CAC40　 8258.86（+52.79　+0.64%）

米国債利回り
2年債　 　3.453（-0.002）
10年債　 　3.957（-0.023）
30年債　 　4.543（-0.026）
期待インフレ率　 　2.275（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.552（-0.025）
英　国　　4.478（-0.027）
カナダ　　3.081（+0.024）
豪　州　　4.118（-0.035）
日　本　　1.655（-0.011）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.79（+0.27　+0.47%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4131.80（-227.60　-5.22%）

ビットコイン（ドル）
111976.63（+848.07　+0.76%）
（円建・参考値）
1700万9250円（+128822　+0.76%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ