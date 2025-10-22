アーセナルvsA・マドリー スタメン発表
[10.21 欧州CLリーグフェーズ第3節](エミレーツ スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
GK 35 トミー・セットフェード
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 19 レアンドロ・トロサール
監督
ミケル・アルテタ
[アトレティコ・マドリー]
先発
GK 13 ヤン・オブラク
DF 2 ホセ・マリア・ヒメネス
DF 14 マルコス・ジョレンテ
DF 17 ダビド・ハンツコ
DF 24 ロビン・ル・ノルマン
MF 6 コケ
MF 8 パブロ・バリオス
MF 20 ジュリアーノ・シメオネ
MF 23 ニコラス・ゴンサレス
FW 9 アレクサンデル・セルロート
FW 19 フリアン・アルバレス
控え
GK 1 フアン・ムッソ
DF 3 マッテオ・ルッジェーリ
DF 15 クレマン・ラングレ
DF 16 ナウエル・モリーナ
DF 18 マルク・プビル
DF 21 ハビ・ガラン
MF 4 コナー・ギャラガー
MF 10 アレックス・バエナ
MF 11 ティアゴ・アルマダ
FW 7 アントワーヌ・グリーズマン
FW 12 カルロス・マルティン
FW 22 ジャコモ・ラスパドーリ
監督
ディエゴ・シメオネ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります