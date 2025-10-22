ビジャレアルvsマンチェスター・C スタメン発表
[10.21 欧州CLリーグフェーズ第3節](ラ・セラミカ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 1 ルイス・ジュニオール
DF 8 フアン・フォイス
DF 12 レナト・ベイガ
DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ
DF 24 アルフォンソ・ペドラサ
MF 14 サンティ・コメサニャ
MF 16 トーマス・パーティ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 18 パプ・ゲイェ
FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ
FW 19 ニコラ・ペペ
控え
GK 13 ディエゴ・コンデ
GK 25 アルナウ・テナス
DF 3 アドリア・アルティミラ
DF 4 ラファ・マリン
DF 23 セルジ・カルドナ
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 20 アルベルト・モレイロ
FW 6 マノー・ソロモン
FW 7 ジェラール・モレノ
FW 11 イリアス・アコーマック
FW 21 タニ・オルワセイ
FW 22 アジョセ・ペレス
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 27 マテウス・ヌネス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 33 ニコ・オライリー
MF 47 フィル・フォーデン
MF 52 オスカー・ボブ
FW 7 オマル・マーモウシュ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
