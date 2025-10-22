[10.21 欧州CLリーグフェーズ第3節](ラ・セラミカ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ビジャレアル]

先発

GK 1 ルイス・ジュニオール

DF 8 フアン・フォイス

DF 12 レナト・ベイガ

DF 15 サンティアゴ・モウリーニョ

DF 24 アルフォンソ・ペドラサ

MF 14 サンティ・コメサニャ

MF 16 トーマス・パーティ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 18 パプ・ゲイェ

FW 9 ジョージズ・ミカウタゼ

FW 19 ニコラ・ペペ

控え

GK 13 ディエゴ・コンデ

GK 25 アルナウ・テナス

DF 3 アドリア・アルティミラ

DF 4 ラファ・マリン

DF 23 セルジ・カルドナ

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 20 アルベルト・モレイロ

FW 6 マノー・ソロモン

FW 7 ジェラール・モレノ

FW 11 イリアス・アコーマック

FW 21 タニ・オルワセイ

FW 22 アジョセ・ペレス

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 27 マテウス・ヌネス

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 26 サビーニョ

MF 82 リコ・ルイス

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 33 ニコ・オライリー

MF 47 フィル・フォーデン

MF 52 オスカー・ボブ

FW 7 オマル・マーモウシュ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります