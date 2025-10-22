エンゼルスで大谷とバッテリー…2022年に現役引退

エンゼルスの新監督がカート・スズキ氏に決まったと21日（日本時間22日）、米ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者らが伝えた。ドジャース・大谷翔平投手の“元相棒”がチーム再建を目指す。

スズキ氏はハワイ生まれの日系3世。2007年にアスレチックスでメジャーデビューし、ツインズ時代の2014年にオールスター戦に選出された。2021年にエンゼルスに加入し、大谷とバッテリーを組んだ。メジャー通算16年間で1632試合出場。2022年に現役を引退。その後は、ペリー・ミナシアンGMの特別補佐を務めていた。

チームは今季、72勝90敗で2年連続のア・リーグ西地区最下位に沈んだ。メジャー最長となる11年連続でポストシーズン進出を逃しており、2年目だったロン・ワシントン監督が今年6月に体調不良で療養。そのまま復帰することなくシーズン終了後に退任が発表されていた。

オフには球団OBのアルバート・プホルス氏らの招聘を検討しているとも報じられていたが、スズキ新監督が再建を目指すことが決まった。（Full-Count編集部）