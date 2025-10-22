きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは１．３３６５ドル近辺に下落している。本日の下げで２１日線を下放れる展開が見られており、９月中旬からの調整の流れは続いていると言える。一方、ポンド円は買い戻しが膨らんでおり、２０３円台に上昇。２１日線でサポートされた格好となっている。



ポンドについて市場は１１月２６日の秋季予算案に注目している。エコノミストは、好ましくない増税を導入すれば、英経済成長が悪化する可能性があると指摘。「税制調整が消費者と企業のセンチメントをさらに冷え込ませる大きなリスクがある」と述べている。「最新の英ＧＤＰ統計によると、８月は０．１％と低調で、英国は低迷する成長と脆弱な財政状況に直面しており、リーブス財務相にとって課題となっている」と指摘している。



英中銀は先週発表の英雇用統計とＧＤＰデータが経済の弱さを示唆したことで、来年２月にも利下げを再開する可能性が高いとの指摘が出ている。



GBP/USD 1.3369 GBP/JPY 203.13 EUR/GBP 0.8681



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

