北村匠海、「ちょっとだけエスパー」出演の決め手は「大泉洋のファンだから」
俳優の北村匠海（27歳）が、10月21日に放送された情報番組「イチモニ！」（北海道テレビ）に出演。連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」（テレビ朝日系）への出演を快諾した理由は「大泉洋のファンだから」と語った。
番組は今回、21日スタートの連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」の撮影現場に潜入。主演を務める“北海道の星”大泉洋の取材を敢行するが、北村匠海も一緒にインタビューを受けることになった。
インタビュアーから「北村さんは『水曜どうでしょう』がお好きだと」と聞かれた北村は「そうです。何を隠そう、大ファンです」と告白。大泉は「そんなこと言ったら（水曜どうでしょうを放送していた）HTB（北海道テレビ）はもうここぞとばかりに、ピラニアのように食らいついてくる。『どうでしょうファンだ！』ってなったら」と語る。
そして北村はHTBのマスコットキャラクター・onちゃんのぬいぐるみを撫で回しながら「やっぱりこの中に入るのは夢です」と話し、大泉は「相当見てる（笑）」と大笑いした。
また、北村は「今回の『ちょっとだけエスパー』出演の決め手は“大泉洋のファン”だから（笑）」とコメント。大泉は「嬉しいですよね。そう言っていただいてね」としみじみと語った。
番組は今回、21日スタートの連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」の撮影現場に潜入。主演を務める“北海道の星”大泉洋の取材を敢行するが、北村匠海も一緒にインタビューを受けることになった。
そして北村はHTBのマスコットキャラクター・onちゃんのぬいぐるみを撫で回しながら「やっぱりこの中に入るのは夢です」と話し、大泉は「相当見てる（笑）」と大笑いした。
また、北村は「今回の『ちょっとだけエスパー』出演の決め手は“大泉洋のファン”だから（笑）」とコメント。大泉は「嬉しいですよね。そう言っていただいてね」としみじみと語った。