ア・リーグ西地区で１１年連続ポストシーズン進出を逃しているエンゼルスは２１日（日本時間２２日）、新監督にカート・スズキ氏（４２）が就任すると発表した。

スズキ氏は現役中にエンゼルスで大谷翔平投手（３１）ともバッテリーを組んだこともあった捕手。２００７年にアスレチックスでメジャーデビューして０８年からはレギュラーの座をつかんだ。１２年途中からはナショナルズ、アスレチックス、ツインズ、ブレーブス、ナショナルズと移籍を繰り返して、２１年から２年間プレーして２２年シーズン終了後に現役を引退した

メジャー通算１６年間で１６３５試合に出場。１４２１安打で打率２割５分５厘、１４３本塁打、７３０打点、２０盗塁でツインズ時代の１４年にはオールスターにも選出された。引退後はエンゼルスでミナシアンＧＭの特別補佐を務めていた。エンゼルスは通算７０３本塁打のレジェンドスラッガー、プホルス氏の招聘（しょうへい）にも動いていたとされるが、低迷するチームの再建をスズキ新監督に託すことになった。

スズキ氏はハワイ・マウイ島ワイルク生まれで、日系３世。祖父と祖母が日本人で「キヨシ」のミドルネームを持つが、高校までハワイで過ごし、日本語はほとんど話すことができない。高校選抜の一員として日本の高校オールスターと試合した２００１年に初来日し、アスレチックスに所属した０８年３月のマリナーズとの東京ドームでの開幕シリーズにも出場していた。

昨季からエンゼルスの指揮を執っていた７３歳のワシントン監督は今年６月から体調面の問題で療養して現場から離れ、そのままシーズン終了後には退任することが発表されていた。

エンゼルスは２０００〜１８年までソーシア監督が長期政権を務めたが、その後は毎年のように監督が代わっている。大谷のエ軍２年目だった１９年のオースマス監督は１年限り。２０年からはカブスをワールドシリーズ制覇に導いた経験のあるマドン監督が就任したが、２２年途中に解任となった。２３年は２２年途中から監督代行として指揮を執った現西武内野手の父でもあるネビン氏が監督に就任したが、大谷の抜けた２４年からはワシントン監督が就任。１５年から１１年連続でポストシーズン進出を逃し、１６年から１０年連続で勝率５割以下と苦しんでいる。