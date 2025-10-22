ア・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）の第７戦が行われ、ブルージェイズがマリナーズを４−３で破って４勝３敗とし、３２年ぶり３度目のリーグ優勝を果たした。２４日に開幕するワールドシリーズでナ・リーグ覇者のドジャースと対戦する。ドジャースはこの日、本拠地ドジャースタジアムで練習を行い、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２１）らが大一番に向けて汗を流した。

２年連続ワールドシリーズ進出を決めたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦から３日が過ぎた。ド軍クラブハウスの中央には、大谷が受賞したシリーズＭＶＰのトロフィーと「ＴＥＡＭ ＥＦＦＯＲＴ（（団結の証し）」と刻まれたプレートが飾られていた。

大谷は第４戦で投打同時出場し、３本塁打＆１０奪三振の異次元パフォーマンスを披露。ＭＶＰ受賞後は「みんなを代表してこれをもらっていると思う」「全員で勝ち切った」と発言。それらの言葉を行動で示したことに球団関係者は「ショウヘイらしい。彼は本当にいい人間だよ」と言った。

チームは１日の完全休養日を経て、前日からチーム練習を再開。この日は場内大型ビジョンでア・リーグ優勝決定シリーズ第７戦の映像を流しながらノックやフリー打撃など約２時間のメニューをこなした。大谷はこれまで通り独自調整。フィールドに姿を見せず、室内でメニューをこなした。

練習終了後にワールドシリーズの相手がブルージェイズに決定。相手は大谷が２３年オフにＦＡになった時にド軍とともに移籍先最終候補に残した球団の一つだ。今季は公式戦３試合で打率・５３８、２本塁打をマーク。通算成績でも３３試合、打率・３１４、１１本塁打、２７打点、ＯＰＳ１・１５４と相性は抜群だ。

この日は選手を代表してベッツが取材対応。１、２番コンビを組む大谷の投打の活躍を問われ、「あれ以上、歴史的なものはないと思う。凄かった」と称えた後、「水を差したくないが、それは過去のこと。僕たちは（ワールドシリーズ第１戦の）金曜日に集中しなきゃいけない。次も勝っていきたい」と言い切った。

チーム一丸。メジャー２５年ぶりの連覇を懸けた戦いに挑む。１２年目のベテランが大谷らチーム全員の気持ちを代弁した。