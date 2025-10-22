¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢4·³À©Æ³Æþ3Ç¯ÌÜ¤Ç±¿ÍÑ¸«Ä¾¤·¡¡´ÆÆÄÃÖ¤«¤º»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¡¡ÆüËÜµå³¦½é¤ÎÆ³Æþ¤â»î¹ç³«ºÅ¤Ê¤É²ÝÂê»³ÀÑ¤ß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿4·³À©¤Î±¿ÍÑ¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬21Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤«¤é¤Ï4·³¤Ë´ÆÆÄ¤òÃÖ¤«¤º¡¢»î¹ç¤â¹Ô¤ï¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤¿¤â¤è¤¦¡£º£¸å¤Ï¹âÂ´¤ä¸Î¾ãÌÀ¤±¤Ê¤ÉÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤ÊÁª¼ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤·¤ÆàºÆ½ÐÈ¯á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÆüËÜµå³¦½é¤Î4·³À©Æ³Æþ¤È¤·¤ÆÈ¯ÂÅö½é¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢±¿ÍÑ3Ç¯ÌÜ¤ÇÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡4·³¤Ï¡Ö¼ã¼êÁª¼ê°éÀ®¡×¤È¡Ö¥Á¡¼¥àÀïÎÏ¶¯²½¡×¤òÌÜÅª¤ËµåÃÄ´Î¤¤¤ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÁª¼ê±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹¤Ê¤É²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯ÂÅö½é¡¢»°³Þ¿ùÉ§¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Ï»±²¼¤ËÊ£¿ô¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¡¼¥à¤òÊú¤¨¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ê³¬ÁØ¡Ë¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ëA¥ì¥Ù¥ë¤Î4·³¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¾ÍèÅª¤Ê°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±GM¤Ï¡ÖMLB¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê4·³À©¤Ï¡Ë¤½¤Î°ì´Ä¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£