日経225先物：22日2時＝240円高、4万9390円
22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の4万9390円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては73.94円高。出来高は1万3842枚となっている。
TOPIX先物期近は3257.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.00ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49390 +240 13842
日経225mini 49390 +225 182478
TOPIX先物 3257.5 +10.5 11097
JPX日経400先物 29385 +100 1259
グロース指数先物 725 +6 623
東証REIT指数先物 売買不成立
