　22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比240円高の4万9390円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては73.94円高。出来高は1万3842枚となっている。

　TOPIX先物期近は3257.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.00ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49390　　　　　+240　　　 13842
日経225mini 　　　　　　 49390　　　　　+225　　　182478
TOPIX先物 　　　　　　　3257.5　　　　 +10.5　　　 11097
JPX日経400先物　　　　　 29385　　　　　+100　　　　1259
グロース指数先物　　　　　 725　　　　　　+6　　　　 623
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース