渡辺謙、興収160億円超のメガヒット映画「国宝」で「一番嬉しかったのは…」

俳優の渡辺謙（65歳）が、10月21日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。映画「国宝」のメガヒットについて語った。



渡辺は今回、映画「盤上の向日葵」（10月31日公開）の宣伝を兼ねて、同番組のインタビューに対応。歌舞伎役者を熱演し、興行収入が160億円を超えるメガヒットとなった映画「国宝」の話題となる。



この「国宝」のメガヒットについて、渡辺は「一番嬉しかったのは『久々に映画館で映画を見ました。大きいスクリーンで』と言われる方がすごく多かったんですよ」とコメント。



そして「やっぱり映画っていうものの持つ魅力を再発見してもらったという意味では、とても大きいことだったな、と思いますね」と語った。