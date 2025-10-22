NEXZ、冠番組『NEXZとCafeへ』からクラブハリエとのコラボ商品＆オリジナルグッズ発売決定！

10月21日に最終回を迎えた、NEXZ初の関西冠番組『NEXZとCafeへ』から、クラブハリエとのコラボ商品「NEXZとCafeバーム」および番組オリジナルグッズの発売が決定した。

本番組では、Stray KidsやNiziUの後輩であり、現在人気急上昇中のグローバル・ボーイズグループNEXZが、大阪の有名カフェでスイーツを学び、さらに超有名スイーツ店「クラブハリエ」とコラボレーションして、7人で力を合わせてバームクーヘンを開発する姿を届けてきた。

今回、そのクラブハリエとのコラボ商品「NEXZとCafeバーム」の発売が決定。販売は10月22日に開始され、クラブハリエ公式オンラインショップ（午前9時〜）、ラ コリーナ近江八幡（午前9時〜）、クラブハリエ 梅田阪神店（午前10時〜）で取り扱われる。価格は税込3240円で、購入は1人3個までとなっている。

©MBS

コラボ商品「NEXZとCafeバーム」は、特別番組『NEXZとCafeへ』から誕生した特別なショコラバーム。コーヒーを使った生地に合わせたガナッシュは、ほろ苦いチョコレートと、バニラが香るホワイトチョコレートの2種類。食べる前に温め、仕上げに北海道産小豆を使ったなめらかなあんこを添えることで、意外ながらも絶妙なハーモニーが楽しめる。NEXZメンバーのアイデアから生まれた、ここでしか味わえないオリジナルのショコラバームをぜひ堪能してみてほしい。

さらに、『NEXZとCafeへ』の番組オリジナルグッズも登場。ラインナップは、全2色展開のランチトートバッグ（ランダムでラバーコインケース付き／3500円）、15枚入りの缶入りステッカー（2000円）、そしてシンプルながら上品なデザインのガラスマグカップ（3000円）の3種類。いずれも税込価格となっている。

©MBS

グッズに関する販売情報は、番組公式X（@nexz_cafe_mbs_X）にて随時更新予定。ファン必見の限定アイテムをぜひチェックしてほしい。

また、公式SNSやTVerでは限定写真や動画も配信中。MBS初の関西特番でスイーツの知識を学んだNEXZが贈る、甘く特別なコラボレーションの世界をお見逃しなく。