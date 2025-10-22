ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２９１ドル高 ナスダックは横ばい
NY株式21日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均 46997.58（+291.00 +0.62%）
ナスダック 23002.98（+12.44 +0.05%）
CME日経平均先物 49550（大証終比：+400 +0.81%）
欧州株式21日GMT16:12
英FT100 9426.99（+23.42 +0.25%）
独DAX 24330.03（+71.23 +0.29%）
仏CAC40 8258.86（+52.79 +0.64%）
米国債利回り
2年債 3.451（-0.004）
10年債 3.957（-0.023）
30年債 4.542（-0.027）
期待インフレ率 2.276（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.552（-0.025）
英 国 4.478（-0.027）
カナダ 3.073（+0.016）
豪 州 4.118（-0.035）
日 本 1.655（-0.011）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.00（+0.48 +0.83%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4149.50（-209.90 -4.81%）
ビットコイン（ドル）
113497.63（+2369.07 +2.13%）
（円建・参考値）
1723万0075円（+359649 +2.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
