NY株式21日（NY時間12:12）（日本時間01:12）
ダウ平均　　　46997.58（+291.00　+0.62%）
ナスダック　　　23002.98（+12.44　+0.05%）
CME日経平均先物　49550（大証終比：+400　+0.81%）

欧州株式21日GMT16:12
英FT100　 9426.99（+23.42　+0.25%）
独DAX　 24330.03（+71.23　+0.29%）
仏CAC40　 8258.86（+52.79　+0.64%）

米国債利回り
2年債　 　3.451（-0.004）
10年債　 　3.957（-0.023）
30年債　 　4.542（-0.027）
期待インフレ率　 　2.276（+0.008）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.552（-0.025）
英　国　　4.478（-0.027）
カナダ　　3.073（+0.016）
豪　州　　4.118（-0.035）
日　本　　1.655（-0.011）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝58.00（+0.48　+0.83%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4149.50（-209.90　-4.81%）

ビットコイン（ドル）
113497.63（+2369.07　+2.13%）
（円建・参考値）
1723万0075円（+359649　+2.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ