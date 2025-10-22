高市首相は就任後、初の会見に臨み、自らの内閣を「決断と前進の内閣」と名付け、初閣議で総合経済対策の策定を指示しました。

高市新首相

「初日から全速力。トップスピードで閣僚の皆さんには、それぞれの分野で任務を果たしていただきます。この内閣は『決断と前進の内閣』です。国民の皆さまと共に、あらゆる政策を1歩でも2歩でも前進させていく」

物価高対策をめぐり高市首相は、ガソリン税の暫定税率の廃止について、「今国会での法案の成立を目指す」と述べました。その上で、軽油引取税の暫定税率も「新年度までに廃止することが望ましい」との考えを示しました。

さらに、これらの廃止までの間は「国や自治体の安定財源も確保しつつ、補助金を活用することを考えている」と説明しました。

また、いわゆる「年収103万円の壁」をめぐっては、日本維新の会との連立合意を踏まえ、「所得税の基礎控除などをインフレの進展に応じて見直す制度設計について、年末をめどに取りまとめる」と述べました。

その上で、高市首相は初閣議で、物価高対策を含む総合経済対策の策定を閣僚らに指示しました。

また、維新以外の野党について「基本政策と矛盾しないかぎり、政策提案を受け入れる方向で前向きに議論していく」と述べ、協力を呼びかけました。

一方、来週にはアメリカのトランプ大統領が来日し、初の日米首脳会談が予定される中、「信頼関係を深めていきたい」と意欲を示しました。