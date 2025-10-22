24日（日本時間25日）に始まるワールドシリーズ（WS）に進出するドジャースは20日（同21日）、本拠地で公開練習を実施した。大谷翔平投手（31）は室内での調整に努め、ナ・リーグ優勝決定シリーズMVPのトロフィーを持ち帰らず、メッセージを添えて士気を高めた。対戦相手は23年オフに移籍先の有力候補に挙がったブルージェイズに決定。連覇を狙う頂上決戦で因縁の激突が実現した。

WS進出決定から3日。クラブハウスの中央テーブルにリーグ優勝決定シリーズMVPのトロフィーが置かれていた。「TEAM EFFORT（チーム全体の成果）」と印字されたネームプレートがMVPの刻印を覆い、球団広報は「（大谷）翔平が置いていった」と説明した。

17日のブルワーズとの第4戦では初回先頭弾を含む3本塁打を放ち、10奪三振の6回0/3無失点で勝利投手。同シリーズのMVPに輝いた。ただ、第3戦までは不調で、MVP獲得は「チーム全体の成果」という思いが強かったようだ。

98〜00年ヤンキース以来で、21世紀初のWS連覇まであと4勝。大谷と今季5試合バッテリーを組んだ24歳捕手ラッシングは「言葉にしなくても伝わる。あのトロフィーはチーム全員で勝ち取ったもので、全員でドッグパイル（優勝時にグラウンドに飛び込んで重なり合うお決まりの喜び方）をしようというメッセージなんだ」と代弁した。ベッツも「10月の今、この瞬間に（大谷と）一緒にプレーできることは本当に特別なことなんだ」と熱っぽく語った。

全体練習終了から約30分後の午後8時過ぎ。ブルージェイズがア・リーグ優勝を決めた。エンゼルスからFAになった23年オフに移籍候補に挙がった一つ。同12月には米メディアで「大谷がトロント行きの飛行機に乗った」という誤報が飛び交い、一時は「合意間近か」とも報じられた。

“元恋人”だけにド軍移籍後初めて敵地トロントに乗り込んだ昨年4月26日は大ブーイング。大谷は本塁打で黙らせ「僕がブルージェイズのファンだったら普通にブーイングすると思う」と理解を示した。今季は本拠地3試合で2勝1敗。13打数7安打の打率・538、2本塁打と大暴れした。WSは24日（日本時間25日）に敵地で開幕。再び大ブーイングを浴びることは必至で、因縁の激突に注目が集まる。（柳原 直之）