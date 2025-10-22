NEXZ、クラブハリエとコラボスイーツ10・22発売 ショコラバームにあんこ添え
MBSは、21日に最終回を迎えた『NEXZとCafeへ』からコラボレーション商品を発売すると発表した。
【画像】NEXZとCafeへ×クラブハリエコラボ「NEXZとCafeバーム」
番組では、メンバー全員が甘いもの好きな「スイーツ男子」のNEXZが大阪の有名カフェでスイーツを学び、さらに有名スイーツ店「クラブハリエ」とコラボし、バームクーヘンを開発する姿を届けた。
クラブハリエとのコラボ商品に加え、番組オリジナルグッズの詳細を発表した。「NEXZとCafeバーム」は番組から誕生した特別なショコラバーム。コーヒーを使った生地に組み合わせたガナッシュは、ほろ苦いチョコレートとバニラをきかせたホワイトチョコレートの2種類。あたためて、仕上げに添えるのは北海道産小豆を使った滑らかなあんこ。一見意外な組み合わせながらおいしいハーモニーを奏でる。
■NEXZとCafeへ×クラブハリエコラボバームクーヘン概要
【商品名】NEXZとCafeバーム
【販売開始】10月22日
【商品取り扱い場所】
・クラブハリエ公式オンラインショップ 午前9時〜
・ラコリーナ近江八幡 午前9時〜
・クラブハリエ梅田阪神店 午前10時〜
【価格】3240円（税込）
※1人3個まで
■番組オリジナルグッズ詳細
・ランチトートバッグ（全2色）ラバーコインケース付き（ランダム） 3500円
・缶入りステッカー（15枚入り） 2000円
・ガラスマグカップ 3000円
いずれも税込み
【販売についての詳細】
番組公式Xで随時更新
