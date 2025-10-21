Image: アンカー・ジャパン

見たことある顔も居るのでは？

最近事故や回収の話題が増えつつある、モバイルバッテリーやリチウムイオンバッテリーで稼働するガジェットたち。2025年10月21日、Ankerから過去に発売した4製品の自主回収が発表されました。

対象となる製品と対象販売期間は…

・Anker PowerCore 10000（製品型番：A1263） 2022年12月25日から2025年10月21日まで ・Soundcore 3（製品型番：A3117） 2022年12月16日から2025年10月21日まで ・Soundcore Motion X600（製品型番：A3130） 2023年4月24日から2025年10月21日まで ・Anker PowerConf S500（製品型番：A3305） 2022年12月29日から2025年10月21日まで

となります。

これらはバッテリーセルを委託しているサプライヤーの製造工程で、特定時期に異物が混入した可能性があり。使用に伴い内部短絡（ショート）が発生する可能性があるための自主回収とのこと。

モバイルバッテリーは、安くて大容量と人気なモデルでしたし、スピーカーも売れ筋なヤツだしで、持っている人も多いのでは？ 該当モデルはシリアルナンバーを回収フォームに入力することで、回収の対象かを確認できます。国内での発火事例もあるそうなので、まずは確認を。

対象機器の詳しい情報と、シリアルナンバーの確認方法、オンライン受付フォームはこちらをチェックしてください。

僕のスピーカーも対象でした、回収・交換申し込んでおきます！

Source: アンカー・ジャパン