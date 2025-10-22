冬季限定SNOWS登場！オンライン限定スノーサンド＆スノーボール

北海道の冬を感じる冬季限定SNOWSが、11月1日より公式オンラインショップと新千歳空港で販売スタートです♡代表スイーツ「スノーサンド」や、昨年話題の「スノーボール ごろり」など、北海道産放牧牛乳や生クリームを使用したリッチな味わいをお届け。オンライン限定パッケージも登場し、大切な方へのギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。

スノーサンドで味わう北海道の冬

スノーサンド

スノーサンドオンライン限定缶

累計2,000万枚突破の人気商品「スノーサンド」は、北海道の濃厚な放牧牛乳を使用した生チョコレートを、香ばしいラングドシャで挟んだ生チョコレートサンドクッキー。

直火で挟み焼きすることで、カリッとした食感ととろける生チョコのなめらかさを両立しています。5個入1,080円～、オンライン限定12個入3,402円（税込）で販売中です♡

スノーボールごろりでトリプル食感を楽しむ

スノーボール ごろり

スノーボール

スノーチップス

森ノ木（黒）

「スノーボール ごろり」は、冬の放牧牛乳入り生クリームを生チョコで包み、ザクザク食感のアーモンドチョコレートでコーティングした生トリュフ。

パリッ・フワッ・トロッの3つの食感が楽しめる贅沢スイーツです。1箱5個入り2,052円（税込）、オンラインショップで購入可能♪冷蔵庫で1～2時間置くと食べごろです。

冬季限定SNOWSで贅沢なティータイムを

北海道の冬を贅沢に感じられる冬季限定SNOWSは、スノーサンド・スノーボール・スノーチップス・森ノ木など、放牧牛乳や北海道産素材にこだわったラインナップ♡

オンラインショップや新千歳空港、全国百貨店POP UP STOREで販売。価格はスノーサンド5個入1,080円～、スノーボール5個入2,052円（税込）。冬のティータイムやギフトにぜひ♪