¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¡ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë´¶¼Õ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¤ªÎÏ¤ò¤¤¤Ä¤â¼Ú¤ê¤Æ¡Ä¡×
¡¡£ÚÀ¤Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢ÈþÍÆ¼¼¸þ¤±¥Ø¥¢¥±¥¢¥á¡¼¥«¡¼¡Ö£â¡½£å£ø¡×¤ÎÁÏ¶È£µ£°¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈþ£É£Ç¡¡£Â£Á£Î£Ç¡ª¡×¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹ßÎ×¡£¤¤¤Ä¤â¥ÉÇÉ¼ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈþÍÆ¶È³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤È¤¦¤È¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¤Ï£¸·î¤«¤é¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÂç¡¹Åª¤Ë»È¤¤£Ð£Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ïà¥È¥êá¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡££²£°£²£±Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡ÖÈþ¿Í¡×¤È¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÇòÃÏ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤È¥Õ¥ê¥ó¥¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤±¤¿¥Ó¥¥Ë°áÁõ¡££²¶ÊÌÜ¤Ï¥Ì¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ë¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¹ø´¬¤À¤±¤È¤¤¤¦³Ê¹¥¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç¹ø´¬¤Ï¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥Ã¥°¤â¤Ä¤±ÂØ¤¨¤¿¡££â¡½£å£ø¤Î¥×¥í¸þ¤±¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ë£É£Ò£Á£Ô£Å£Ò£Á¡×¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢£²¿Í¤ÎÈþÍÆ»Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤Ë¤ÏÌó£´£°£°£°¿Í¤ÎÈþÍÆ»Õ¤äÈþÍÆ³ØÀ¸¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¤¤¤Æ¡¢¼çºÅ¤«¤é»öÁ°¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¡Ö£Ã£È£Á£Î£Í£É£Î£Á¡×¤È°õ»ú¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¿¦¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤Çµ±¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÎ©¤Ä¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¤«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÎÏ¤ò¤¤¤Ä¤â¼Ú¤ê¤Æ¡¢»ä¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¿È¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¶Ð¤á¤ëÊý¤Ë¡Ø¤ï¤Ã¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò¤³¤¦¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤âÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£