【今日の献立】2025年10月22日(水)「クリームシチュー」
定番のクリームシチューにパイを添えて。サラダはクミンシードを使って味にアクセントを！
【主菜】クリームシチュー
シンプルなクリームシチューです。フライパンひとつで作ることができますよ！
調理時間：40分
カロリー：707Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）鶏むね肉 1枚
塩コショウ 少々
小麦粉 適量 ジャガイモ 2個
玉ネギ 1/2~1個
ニンジン 1/4~1/2本 ブロッコリー 6~8房 牛乳 300ml
バター 30g
サラダ油 小さじ1
小麦粉 大さじ1.5
＜スープ＞
水 200ml
固形スープの素 1個
塩コショウ 少々
【下準備】鶏むね肉は食べやすい大きさの削ぎ切りにし、塩コショウをする。ジャガイモは皮をむき、ひとくち大に切って水に放つ。
玉ネギは縦幅1cmに切り、さらに横半分に切る。ニンジンは皮をむき、ひとくち大に切る。ブロッコリーは半分に切る。
【作り方】1. 深めのフライパンにバター10gとサラダ油を中火で熱し、小麦粉をまぶした鶏むね肉を入れて両面焼き、いったん取り出す。
2. 残りのバターを溶かし、水きりしたジャガイモ、玉ネギ、ニンジンを強めの中火で炒める。全体に炒められたら、小麦粉を加えてさらに炒め合わせる。
3. 粉っぽさがなくなったら、牛乳を3〜4回に分けて加え、トロミが出るまで木ベラ等で混ぜながら約3〜4分火を入れる。
4. (1)の鶏むね肉、＜スープ＞の材料を加え、蓋をして弱火で15〜20分煮る。
5. ブロッコリーを加えて塩コショウで味を調え、さらに蓋をせずに5〜6分煮て器に盛る。
【副菜】セサミパイ
サクサクッと焼けたパイは、食事のお供やおやつにも！
調理時間：20分
カロリー：277Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）冷凍パイシート 1枚
黒ゴマ 大さじ1~1.5
卵黄 1/2~1個分
水 少々
ミルびき岩塩 適量
【下準備】冷凍パイシートは常温で柔らかくする。卵黄に水を少し加え、混ぜ合わせる。オーブンを230℃に予熱する。
【作り方】1. 冷凍パイシートの片面に、水で溶いた卵黄を全体にぬる。黒ゴマを散らしてミルびき岩塩を振り、手で軽く押す。
2. お好みの大きさに切り、オーブンシートを敷いた天板に並べ、230℃に予熱しておいたオーブンで9〜10分焼く。
【副菜】カボチャのクミンサラダ
クミンシードを加えるだけで味がワンランクアップ！
調理時間：15分
カロリー：299Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家 杉本 亜希子
材料（2人分）カボチャ 1/8~1/6個
ソーセージ 4~5本 クミンシード 少々
塩コショウ 少々
マヨネーズ 大さじ1~2
オリーブ油 大さじ1
【下準備】カボチャは種とワタを取り、小さめのひとくち大に切る。耐熱容器に並べ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分加熱する。ソーセージはひとくち大に切る。
カボチャは竹串がスッと刺さったらOKです。
【作り方】1. フライパンでオリーブ油を弱めの中火で熱し、クミンシードを加え、香りがでるまで焦がさないように炒める。
2. カボチャ、ソーセージを加え、全体に焼き色をつける。ボウルに入れてカボチャを少しつぶし、塩コショウ、マヨネーズを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
