プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「クリームシチュー」 「セサミパイ」 「カボチャのクミンサラダ」 の全3品。
定番のクリームシチューにパイを添えて。サラダはクミンシードを使って味にアクセントを！

【主菜】クリームシチュー
シンプルなクリームシチューです。フライパンひとつで作ることができますよ！

©Eレシピ


調理時間：40分
カロリー：707Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

鶏むね肉  1枚
  塩コショウ  少々
  小麦粉  適量 ジャガイモ  2個
玉ネギ  1/2~1個
ニンジン  1/4~1/2本 ブロッコリー  6~8房 牛乳  300ml
バター  30g
サラダ油  小さじ1
小麦粉  大さじ1.5
＜スープ＞
  水  200ml
  固形スープの素  1個
塩コショウ  少々

【下準備】

鶏むね肉は食べやすい大きさの削ぎ切りにし、塩コショウをする。ジャガイモは皮をむき、ひとくち大に切って水に放つ。

©Eレシピ


玉ネギは縦幅1cmに切り、さらに横半分に切る。ニンジンは皮をむき、ひとくち大に切る。ブロッコリーは半分に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 深めのフライパンにバター10gとサラダ油を中火で熱し、小麦粉をまぶした鶏むね肉を入れて両面焼き、いったん取り出す。

©Eレシピ


2. 残りのバターを溶かし、水きりしたジャガイモ、玉ネギ、ニンジンを強めの中火で炒める。全体に炒められたら、小麦粉を加えてさらに炒め合わせる。

©Eレシピ


3. 粉っぽさがなくなったら、牛乳を3〜4回に分けて加え、トロミが出るまで木ベラ等で混ぜながら約3〜4分火を入れる。

©Eレシピ


4. (1)の鶏むね肉、＜スープ＞の材料を加え、蓋をして弱火で15〜20分煮る。

©Eレシピ


5. ブロッコリーを加えて塩コショウで味を調え、さらに蓋をせずに5〜6分煮て器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】セサミパイ
サクサクッと焼けたパイは、食事のお供やおやつにも！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：277Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

冷凍パイシート  1枚
黒ゴマ  大さじ1~1.5
卵黄  1/2~1個分
  水  少々
ミルびき岩塩  適量

【下準備】

冷凍パイシートは常温で柔らかくする。卵黄に水を少し加え、混ぜ合わせる。オーブンを230℃に予熱する。

©Eレシピ



【作り方】

1. 冷凍パイシートの片面に、水で溶いた卵黄を全体にぬる。黒ゴマを散らしてミルびき岩塩を振り、手で軽く押す。

©Eレシピ


2. お好みの大きさに切り、オーブンシートを敷いた天板に並べ、230℃に予熱しておいたオーブンで9〜10分焼く。

©Eレシピ



【副菜】カボチャのクミンサラダ
クミンシードを加えるだけで味がワンランクアップ！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：299Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カボチャ  1/8~1/6個
ソーセージ  4~5本 クミンシード  少々
塩コショウ  少々
マヨネーズ  大さじ1~2
オリーブ油  大さじ1

【下準備】

カボチャは種とワタを取り、小さめのひとくち大に切る。耐熱容器に並べ、ラップをかけて電子レンジで2〜3分加熱する。ソーセージはひとくち大に切る。

©Eレシピ


カボチャは竹串がスッと刺さったらOKです。

【作り方】

1. フライパンでオリーブ油を弱めの中火で熱し、クミンシードを加え、香りがでるまで焦がさないように炒める。

©Eレシピ


2. カボチャ、ソーセージを加え、全体に焼き色をつける。ボウルに入れてカボチャを少しつぶし、塩コショウ、マヨネーズを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

©Eレシピ