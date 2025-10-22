VIVAIAのロングブーツが進化♡秋冬注目の新作「Rita」で美脚＆快適を両立

サステナブルな素材とスタイリッシュなデザインで注目を集めるVIVAIA（ビバイア）から、この秋冬のマストハブ「Rita」が新登場。取り外し可能なレッグウォーマー付きで、トレンドのワイドシャフトブーツとしても、ミドル丈ブーツとしても楽しめる2way仕様です。環境にも足にも優しい履き心地で、おしゃれと快適さを両立♡人気の「Eduarda」「Filipa」とともに、VIVAIAの最新ロングブーツシリーズをご紹介します。

VIVAIAロングブーツ新作「Rita」でトレンドを先取り

新作「Rita」は、ニット素材のレッグウォーマーを取り外すことで2wayで楽しめる万能ブーツ。ミドル丈としても、ワイドシャフトとしても履けるため、1足で幅広いスタイルに対応します。

ミニスクエアトゥが美脚ラインを引き立て、ストレッチニットアッパーが足を包み込むようにフィット。安定感のあるミッドヒールで長時間歩いても疲れにくく、快適な履き心地を実現します。

価格：36,900円（税込）

販売店舗：VIVAIAオンラインストア

スニダン×ChroNoiR新作アパレル登場♡限定受注は10/22開始

定番人気のVIVAIAロングブーツ「Eduarda」＆「Filipa」も登場

VIVAIAの定番ロングブーツ「Eduarda」は、伸ばしてもルーズにも履ける2way仕様。

保温性を高める熱循環テクノロジーとV-pro Walksole™を採用し、街でも自然でも快適な履き心地を叶えます。撥水加工も施され、急な雨にも安心です。

価格：39,900円（税込）

販売店舗：VIVAIAオンラインストア、ハラカド店、新宿マルイ本館店

「Filipa」は三重構造のあたたかさが魅力。外側は通気性と撥水性を兼ね備えたニット素材、中間にエアロゲル、内側には柔らかなフリースを採用。

インソールのハニカムバブルクッションとPoron®パッドで、軽やかで柔らかな履き心地を実現します。

価格：34,900円（税込）

販売店舗：VIVAIAオンラインストア、ハラカド店、新宿マルイ本館店

サステナブル×快適×おしゃれを叶えるVIVAIAのロングブーツ♡

環境への配慮と洗練デザインを融合したVIVAIAのロングブーツシリーズ。新作「Rita」はもちろん、「Eduarda」「Filipa」もそれぞれ異なる機能性で秋冬ファッションを格上げしてくれます。

トレンドを意識しながら、長く愛用できる一足を選んで、自分らしい足元スタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♪