ごぼうだけで作れる、基本の『きんぴらごぼう』の作り方／味がピタッと決まるコツ！

ごぼうが主役の副菜といえば、やっぱり『きんぴら』。甘辛だれがしっかり絡んだ一口は、ご飯が止まらないおいしさです。

でも、味つけがなんとなくで毎回ブレブレ……なんてこと、ありませんか？

そこで今回は、失敗知らずの黄金比率をご紹介。これさえ押さえれば、誰でも簡単に絶品きんぴらが作れちゃいます！

〈甘辛だれ〉の黄金比率

甘辛だれの黄金比率は、〈酒 2：みりん 2：しょうゆ 1〉。これさえ守れば、必ずおいしく仕上がります！

『きんぴらごぼう』のレシピ

材料（2〜3人分）

ごぼう（大）……1本（約200g）

〈甘辛だれ〉

酒……大さじ2

みりん……大さじ2

しょうゆ……大さじ1

ごま油……大さじ1

白いりごま……小さじ2

作り方

（1）ごぼうは包丁の背で皮をこそげて洗い、長さ5〜6cmの細切りにして切ったものから水にさらし、水けをきる。甘辛だれの材料を混ぜ合わせる。

（2）フライパンにごま油を入れて中火で熱し、ごぼうを入れて3〜4分炒める。しんなりとしたら甘辛だれを加えてさらに炒め、汁けがなくなったら白ごまを加えて、さっと炒め合わせる。

ごぼうは今がまさに旬。シャキシャキの食感と香りが、食卓に季節の味わいを運んでくれます。

黄金比を覚えれば、味がピタッと決まったきんぴらに。ぜひこの機会に楽しんでみてください！

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）