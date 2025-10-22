NY株式21日（NY時間11:01）（日本時間00:01）
ダウ平均　　　47060.10（+353.52　+0.76%）
ナスダック　　　22966.39（-24.15　-0.11%）
CME日経平均先物　49530（大証終比：+380　+0.77%）

欧州株式21日GMT15:01
英FT100　 9417.85（+14.28　+0.15%）
独DAX　 24340.46（+81.66　+0.34%）
仏CAC40　 8241.42（+35.35　+0.43%）

米国債利回り
2年債　 　3.443（-0.013）
10年債　 　3.953（-0.027）
30年債　 　4.539（-0.030）
期待インフレ率　 　2.278（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.552（-0.025）
英　国　　4.476（-0.029）
カナダ　　3.058（+0.001）
豪　州　　4.118（-0.035）
日　本　　1.655（-0.011）

NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.34（-0.18　-0.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4129.20（-230.20　-5.28%）

ビットコイン（ドル）
112295.50（+1166.94　+1.05%）
（円建・参考値）
1704万9826円（+177177　+1.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ