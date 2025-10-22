ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３５３ドル高 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間11:01）（日本時間00:01）
ダウ平均 47060.10（+353.52 +0.76%）
ナスダック 22966.39（-24.15 -0.11%）
CME日経平均先物 49530（大証終比：+380 +0.77%）
欧州株式21日GMT15:01
英FT100 9417.85（+14.28 +0.15%）
独DAX 24340.46（+81.66 +0.34%）
仏CAC40 8241.42（+35.35 +0.43%）
米国債利回り
2年債 3.443（-0.013）
10年債 3.953（-0.027）
30年債 4.539（-0.030）
期待インフレ率 2.278（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.552（-0.025）
英 国 4.476（-0.029）
カナダ 3.058（+0.001）
豪 州 4.118（-0.035）
日 本 1.655（-0.011）
NY原油先物11 月限（WTI）
1バレル＝57.34（-0.18 -0.31%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4129.20（-230.20 -5.28%）
ビットコイン（ドル）
112295.50（+1166.94 +1.05%）
（円建・参考値）
1704万9826円（+177177 +1.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
