21日夜、高市早苗新内閣総理大臣が会見に臨みました。会見に出ていた日本テレビ政治部官邸キャップの平本典昭記者に、会見で見えてきた高市首相の目指す2つの方向性を聞きます。

■高市首相「トップスピードで結果を出す」物価高対策の戦略は…？

──1つ目。まず物価高対策には、どのような戦略で取り組むのでしょうか？

会見で本気度を感じた高市首相の言葉は「トップスピードで結果を出す」でした。

物価高対策でどう結果を出すのか、直接聞きました。短期的、具体的には年内にやるもの。中期的、言い方を変えるとすぐには実現できないものが明確になりました。

年内にやると明言したこと、○印はガソリン、軽油の暫定税率の廃止による価格の引き下げ。電気・ガス料金の支援などでした。

一方、△印は、いわゆる年収の壁の引き上げ。物価スライドにあわせた設計を目指すとする一方、国民民主党が求めている年内の税還付を行うことについては触れませんでした。

さらに△印でも限りなく×印に近い△印は、給付付き税額控除も制度設計を急ぐと述べただけ。さらに×印は参院選で掲げた現金給付はやらないと明言しました。

■“対トランプ”政策は…組閣に大統領へのメッセージ？

──2つ目。対トランプ戦略は会見から見えてきたものはありますか？

気になった一言は、高市首相が繰り返した「信頼関係の構築」という言葉でした。実は、今回の組閣に、対トランプ大統領のメッセージが詰まっていた事が取材でみえました。

ある外務省幹部は「実は、アメリカは石破さんと高市さんが仲がよくない事を知っていて、高市さんが関税交渉をひっくりかえさないか心配していた」といいます。それを察知した高市さんが「赤沢さんを閣内に置くことで石破・トランプ路線を継承するというアメリカへのメッセージを入れ込んだ」と分析していました。

■高市首相の今後の政治スケジュール

──なるほど。その高市首相が直面する、今後の政治スケジュールはどうなっていますか？

この2週間でスケジュールは、ぱんぱんです。まず今週金曜日（24日）には、国会で今後の政権運営の方針を示す所信表明演説を行う見通しです。

その後、週末からマレーシアで開かれるASEAN（＝東南アジア諸国連合）首脳会議に出席。注目の外交デビューです。

そして27日に戻ったあとが最大の山場、翌日28日には日米首脳会談です。

トランプ大統領と個人的な信頼関係を築けるのか。世界にむけて2人の信頼関係をどうアピールできるかが、非常に注目されています。