10月28日（火）「上田と女がDEEPに吠える夜」 『バウンダリー』
バウンダリー
◆テーマ【バウンダリー】
自分と他人との間に引く心の境界線「バウンダリー」。
相手の領域に踏み込みすぎたり、逆に周囲の言動に振り回されたりすることが
人間関係のトラブルに発展し、ハラスメントや過干渉などの社会問題になることも…
今夜は「バウンダリー」について、DEEPに語らいます。
▼「あなたのためを思って…」という言葉は危険？！
▼犬山紙子が悩む「痩せて綺麗になったね」は褒め言葉？orバウンダリー侵害？
▼柏木由紀がAKB48時代に気を付けていた“後輩へのアドバイス”
▼「子どもへの期待が押し付けになっていないか？」と悩む高橋ユウ
▼中間淳太が考えるバウンダリーを守るために大切な気持ち
▼ソーシャルワーカー・鴻巣麻里香に学ぶバウンダリーと自己価値の大切さ
家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い
社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！
毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！
日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら
前向きな未来へと繋げていきませんか？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子
ゲスト
中間淳太（WEST.）／
犬山紙子・柏木由紀・鴻巣麻里香・高橋ユウ ※50音順