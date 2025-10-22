バウンダリー

◆テーマ【バウンダリー】

自分と他人との間に引く心の境界線「バウンダリー」。

相手の領域に踏み込みすぎたり、逆に周囲の言動に振り回されたりすることが

人間関係のトラブルに発展し、ハラスメントや過干渉などの社会問題になることも…

今夜は「バウンダリー」について、DEEPに語らいます。

▼「あなたのためを思って…」という言葉は危険？！

▼犬山紙子が悩む「痩せて綺麗になったね」は褒め言葉？orバウンダリー侵害？

▼柏木由紀がAKB48時代に気を付けていた“後輩へのアドバイス”

▼「子どもへの期待が押し付けになっていないか？」と悩む高橋ユウ

▼中間淳太が考えるバウンダリーを守るために大切な気持ち

▼ソーシャルワーカー・鴻巣麻里香に学ぶバウンダリーと自己価値の大切さ

家族や友達にも話してこなかったかもしれないDEEPなテーマで語り合い

社会のリアルに迫る、大人のためのトークバラエティー！

毎週水曜21時放送『上田と女が吠える夜』の別シリーズ番組！

日々どこかで感じているようなトピックスを、様々な価値観に触れながら

前向きな未来へと繋げていきませんか？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子

ゲスト

中間淳太（WEST.）／

犬山紙子・柏木由紀・鴻巣麻里香・高橋ユウ ※50音順