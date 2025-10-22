初の女性首相誕生　高市首相の地元・奈良では「期待は大」の声　野党や海外で反応さまざま

高市内閣が発足。

初の女性首相誕生について、高市首相の地元・奈良県ではさまざまな声が聞かれました。

高市早苗後援会・菊池攻会長：

奈良県から初めての女性首相が出て、我々としても本当にやってきたかいがある。今の変革期にふさわしい総理大臣が決まった。

地元の人からは「期待は大」「経済政策というか、もうちょっと（生活が）楽になればいいな」「とりあえず賛否両論があると思うが、やってもらわないことには前に進まないというのが正直な感想」という声が聞かれました。

選出後、高市首相の初仕事は各政党へのあいさつ回り。

最初に訪れた連立パートナーの日本維新の会・藤田共同代表は「（高市新首相は）我々に真摯（しんし）に向き合い、頭を悩ませながら腹を決めてくれた。党所属の国会議員一丸となり高市政権を支えてまいる」と述べました。

一方、野党の代表たちからは。

立憲民主党・野田代表：

（高市新首相は）保守層を意識した政権運営をしていくと思うが、私はむしろ中道。国会の論戦を通じて厳しく対決をしていきたい。

国民民主党・玉木代表：

ぜひ責任ある積極財政をどんどん進めてもらいたいと思うし、閉塞（へいそく）感を打ち破る大なたを振るっていただきたい。その意味において協力をしたい。

そして連立を解消した公明党の斉藤代表は「これから公明党は野党ということになるが、野党の役割、政府の監視、政策実現のために、しっかりと高市新首相と論戦をしていきたい」と述べました。

高市首相の選出には海外からも反応が相次ぎました。

中国外務省・報道官は「歴史や台湾問題などの政治的約束を誠実に履行し、日中戦略的互恵関係の全面的推進を期待する」と述べました。

韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領はSNSで「シャトル外交を通じて両首脳が頻繁に会い、意思疎通を行っていきたい」とコメントしています。

22日以降、新旧大臣の引き継ぎなどが行われ、高市内閣が本格的に始動します。