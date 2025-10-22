Stone Flower Blooms、1年ぶり新曲リリース
Stone Flower Bloomsが、1年ぶりとなる新曲「Dancing In The Moonlight」をデジタルリリースした。
同曲は、ギターとベースのユニゾンリフで幕を開ける。骨太かつ疾走感あふれるトラックに、がなるように歌う歌謡的なメロディーが乗ることで、楽曲の持つやさぐれた色気を引き出している。2020年代以降のUKロック勢とも共鳴するような仕上がりになっている。
ミックスはTakuya Tsuboi（OVERGROUND／ex.下北沢GARAGE）、マスタリングは山崎翼（Flugel Mastering）が担当した。
Stone Flower Bloomsは、早くも来月また新曲をリリース予定とのことだ。
◆ ◆ ◆
この曲は、とある香水にまつわるストーリーをもとに、“その香りに主題歌があるとしたら”という発想で作りました。
今の時代にあえてギターリフ一つで展開する構成にしているので、その潔さや余白も感じてもらえたら嬉しいです。
堀智喜(Stone Flower Blooms)
◆ ◆ ◆
配信シングル「Dancing In The Moonlight」
2025.10.22（水）配信
https://stoneflowerblooms.lnk.to/DancingInTheMoonlight
◆Stone Flower Blooms オフィシャルリンク