Stone Flower Bloomsが、1年ぶりとなる新曲「Dancing In The Moonlight」をデジタルリリースした。

同曲は、ギターとベースのユニゾンリフで幕を開ける。骨太かつ疾走感あふれるトラックに、がなるように歌う歌謡的なメロディーが乗ることで、楽曲の持つやさぐれた色気を引き出している。2020年代以降のUKロック勢とも共鳴するような仕上がりになっている。

ミックスはTakuya Tsuboi（OVERGROUND／ex.下北沢GARAGE）、マスタリングは山崎翼（Flugel Mastering）が担当した。

Stone Flower Bloomsは、早くも来月また新曲をリリース予定とのことだ。

◆ ◆ ◆

この曲は、とある香水にまつわるストーリーをもとに、“その香りに主題歌があるとしたら”という発想で作りました。

今の時代にあえてギターリフ一つで展開する構成にしているので、その潔さや余白も感じてもらえたら嬉しいです。

堀智喜(Stone Flower Blooms)

◆ ◆ ◆

配信シングル「Dancing In The Moonlight」

2025.10.22（水）配信

https://stoneflowerblooms.lnk.to/DancingInTheMoonlight

◆Stone Flower Blooms オフィシャルリンク