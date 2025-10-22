Re:nameが、配信シングル「愛はきっとLonely」をリリースした。

同曲は、9月23日に出演した＜TOKYO CALLING＞で初披露した疾走感抜群のロックチューン。入場規制を記録した＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞など出演したサーキットやフェスでも立て続けに披露して、すでにコールアンドレスポンスが巻き起こるほど人気急上昇中の楽曲だ。高木一成が作曲、ヤマケンが作詞を担当している。

リリースを記念して一般募集した“愛”の写真を使ったミュージックビデオの制作も決定した。「恋、友情、家族、ペット・・・何でもOK！カメラもスマホも問いません！あなたにとっての“愛”を教えてください」というメッセージとともにバンドの公式Instagram、公式XのDMで写真の募集が開始した。

また、2026年の結成10年に向け“SIXTEEN + TEN”プロジェクトのツーマンライブシリーズの会場も発表。2026年1月24日に大阪・ESAKA MUSE、2月13日に東京・渋谷WWWで開催される。現在、チケットの先行受付もスタートしている。

◆ ◆ ◆

■Re:nameコメント

新曲『愛はきっとLonely』のMVに、皆さんの“愛”の写真を使いたいと思っています。

恋、友情、家族、ペット・・・何でもOK！

カメラもスマホも問いません！

あなたにとっての“愛”を教えてください。

Instagram、XのDMにて、只今から大募集！

10月31日までの期間、たくさんのご応募お待ちしております。

一緒に素敵なMVを作りましょう。

(Re: name)

◆ ◆ ◆

＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞

◼︎ TWO MAN SERIES

2026年1月24日(土)大阪・ESAKA MUSE

2026年2月13日(金)東京・渋谷WWW

【Official最速先行】

受付期間：10月22日(水)0:00〜11月9日(日)23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/rename2026/

枚数制限：おひとりさま4枚まで ◼︎ONE MAN SERIES

2026年5月23日(土)大阪

2026年5月30日(土)東京

2026年6月14日(日)名古屋