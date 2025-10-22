¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÎáÏÂ½é¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖThe Right Light¡×11.22¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¡ª¡¡LIVE12.13³«ºÅ
¡¡¥¢¥ß¥å¡¼¥ºÎáÏÂ½é¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦The Right Light¡Ê¥¶¡¦¥é¥¤¥È¥é¥¤¥È¡Ë ¤¬¡¢11·î22Æü¤Ë1stÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë ¡ÖYES¡× ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5Ç¯¸å¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤á¤¶¤¹The Right Light¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡The Right Light¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¾±º¿´Çµ½õ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹õÌÚ¹¯Àµ¡¢¹ç½É¿³ºº»²²Ã¼Ô¤ÎÀ±½¨¸÷¡¢Âè34²ó¥¸¥å¥Î¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Æ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Î¿·¿Í°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖAMUSE CAMP ¦Á¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾À¥ÂÀÆú¡¢ÃÏ¸µÄ¹ºê¤Ë¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿ÌÚ¸Í·¼¿Í¤È¥·¥ç¡¼¥ó²¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¾ì½ê¡¦·Ð°Þ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿6¿Í¤Ç¡¢2024Ç¯8·î¤Ë»ÏÆ°¡£¤½¤Î¸å¡¢2025Ç¯3·î¤è¤ê½¸±Ñ¼Ò¡ÖMyojo¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òÄÉ¤¦Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢¤½¤Î°ìÊâÀè¤Ë¸÷¤ò¤È¤â¤·¤¿¤¤¡É¡ÈÃ¯¤â¤¬¸÷µ±¤¯Æü¡¹¤òÀ¸¤¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëThe Right Light¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤âÏ¢ºÜÆâ¤Ç¤ÎÆÉ¼ÔÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡8·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢Zepp Diver City (Tokyo) ¤Ë¤Æ¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼LIVE¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó1200¿Í¤ÎÁ°¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÖRight Light¡×¡ÖBrand New Day¡×¡ÖBeautiful Day¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖYES¡×¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Galileo Galilei¡Ê¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦¥¬¥ê¥ì¥¤¡Ë¤ÎÈøºêÍºµ®¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖYES YES¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬·«¤êÊÖ¤·»È¤ï¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î ¡ÈÁ´¹ÎÄê¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢The Right Light ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë8·î17Æü¤Î¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼LIVE¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖRight Light¡×¡ÖBrand New Day¡×¡ÖBeautiful Day¡×¤Î3¶Ê¤âÆ±»þ¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿12·î13Æü¤Ë¡¢SHIBUYA CLUB QUATTRO¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼LIVE ¡ÖYES¡× ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£10·î22Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ11·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢The Right Light ¡ÖFan Meeting ¡ÈLight Place¡É Vol.0¡× ¤Î³«ºÅ¤â·è¤Þ¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈÎÇäÃæ¡£¤³¤Á¤é¤Î¼õÉÕ¤Ï26Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ1Ç¯Í¾¤ê¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¤»¤ëÀ¾±º¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡¢The Right Light¤é¤·¤¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡× ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¾¾À¥¤Ï¡Ö5¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Çå«¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡× ¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÏÆ°¤·¤Æ¤ï¤º¤«1Ç¯3¥õ·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Þ¤¨¤ëÈà¤é¤Ï¡¢5Ç¯¸å¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡The Right Light¤Î1stÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖYES¡×¤Ï¡¢11·î22Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÌÚ¸Í·¼¿Í
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î³èÌö¤ÇÃ¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¹õÌÚ¹¯Àµ
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¾¡Éé¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ ¡È±þ±ç¤·¤¿¤¤¡É ¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤¬É¬Í×¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ç¡¼¥ó²¢
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤äÃç´Ö¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅØÎÏ¤·¡¢À®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë½Ö´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¾±º¿´Çµ½õ
¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤ï¤º¤«1Ç¯Í¾¤ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»þ¤â¡¢The Right Light¤é¤·¤¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤«¤é¤âÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÀäÂÐ¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!
¢£À±½¨¸÷
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤·¤¿¡£
Ìó1Ç¯Á°¤Ë¿§¤ó¤Ê±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£´û¤ËËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦Êý¤Ë¤â¸÷¤òÅô¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£¾¾À¥ÂÀÆú
¤³¤ÎÅÙ¡ÖThe Right Light¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£5¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îý½¬¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Çå«¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤â»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
