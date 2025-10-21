シャオミ直営店、イオンレイクタウンkaze店／イオンモール幕張新都心店のオープン日決定
シャオミ・ジャパンは、2025年内にオープンを予定している直営店「Xiaomi Store」3店舗のうち、「Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店」と「Xiaomi Storeイオンモール幕張新都心店」の開店日を発表した。
Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店（写真は店舗仮囲い）
「Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店」は、埼玉県・越谷市にある「イオンレイクタウンkaze」の1階にて、11月15日10時にオープン予定。また、千葉県千葉市にある「イオンモール幕張新都心 グランドモール」1Fにオープンする「Xiaomi Storeイオンモール幕張新都心店」は、12月6日午前10時にオープン予定だ。
シャオミ・ジャパンはこのほか、2025年12月、東京23区内に直営店をオープンする予定。この詳細は別途告知される。
Xiaomi Storeイオンモール幕張新都心店（写真は店舗仮囲い）
