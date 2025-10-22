Ä¹ºê¤Ç¡ÖÀ¾Öûµ¡×Ê¸²½Å¸¡¡Îø°¦Êª¸ì¤ÎÃæ¹ñ¸ÅÅµ¤¬¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤òËÂ¤°
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£10·î21Æü¡ÛÆüËÜ¤ÎÄ¹ºê¹¦»ÒÉÀ¡¦Ãæ¹ñÎòÂåÇîÊª´Û¤Ç18Æü¡¢¡Ö¸µÂå¤Îµº¶Ê¡ØÀ¾Öûµ¡ÙÊ¸²½Å¸¡¡¡ÁÀ¾Öû¤Ëºé¤¯Îø¤Î»í¡Á¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎø°¦Êª¸ì¤Î¸ÅÅµ¤¬¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¸òÎ®¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢¹Åì¾ÊÇîÊª´Û¤ÈÆüËÜ¤ÎÄ¹ºê¹¦»ÒÉÀ¡¦Ãæ¹ñÎòÂåÇîÊª´Û¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñÊ¸³Ø¤Î¸ÅÅµ¡ÖÀ¾Öûµ¡×¤Î·Ý½ÑÅªÌ¥ÎÏ¤ÈÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃæÆüÎ¾¹ñ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ÈÁê¸ßÍý²ò¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤òÃí¤°»î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ºê¹¦»ÒÉÀ¡¦Ãæ¹ñÎòÂåÇîÊª´Û¤ÎÄÄÍ¥·Ñ¡Ê¤Á¤ó¡¦¤Þ¤µ¤Ä¤°¡ËÍý»öÄ¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄ¹ºê¤È¹Åì¤Î´Ö¤ËÌ©ÀÜ¤Ê±ýÍè¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡¢º£²ó¤ÎÄ¹ºê¤Ç¤Î¡ÖÀ¾Öûµ¡×Å¸³«ºÅ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¸Í÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃæÆüÁÐÊý¤Î¿ÍÅª¡¦Ê¸²½¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ø´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÊ¸³Ø¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡ÖÀ¾Öûµ¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼§´ï¤äËÝÌõ½ñ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ³¤³°¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÃæ¹ñ¼°¤ÎÎø°¦Êª¸ì¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤â¡ÖÀ¾Öûµ¡×¤ÎÊª¸ì¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Ê¸¿Í¤¿¤Á¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¡¢Ç®Îõ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅ¸¤Ï2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ûç¿ð璇¡Ë