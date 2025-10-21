「ボクシング・東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦」（２１日、後楽園ホール）

王者の“ハマのタイソン”こと田中空（２４）＝大橋＝が、同級３位の坂井祥紀（３４）＝横浜光＝に６回２分１３秒ＴＫＯ勝ちし、初防衛に成功した。負傷によるストップながら、プロ５戦全てＫＯ勝ちを飾った。序盤から冷静にディフェンスしながらプレスし、上下に打ち分けて完勝。試合後、リングサイドで観戦していた前王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝がリング上に“乱入”してマイクを持つと、「田中空選手に挑戦させていただきたい。待ってろ、田中空！」と表明した。

唐突に挑戦状をたたき付けられた田中は「尽くんとできるくらいには（地力や立場が）上がったのかなと。お互い上を目指しているので、もっとレベルを上げたい」と歓迎姿勢。大橋ジムの大橋秀行会長（６０）は「自然と（実現の方向に）なると思う。（時期は）みんなが望むビッグマッチで…」と、来春にも実現する可能性を示唆。その上で、田中の成長には目を見張るものがあるといい、「空は前の試合の後、ディフェンスを強くして、スパーリングが格段に良くなった。試合でもスパーリング通りできた。急激に伸びた」と目を細めた。

田中が王座を戴冠した６月の大田区総合体育館で、メインイベントで佐々木がＷＢＯ世界ウエルター級王者ブライアン・ノーマン（２４）＝米国＝に完敗した。世界で層が厚く、日本勢にとっては世界王者が出ていない鬼門の階級だが、大橋会長は「（田中は）ノーマンのレベルの高さを踏まえて、ディフェンスを強化した。今日はそれが１００％できて、このまま伸びれば未来を感じさせる出来。打って打たれて我慢比べのＫＯ勝ちじゃ今までと一緒だったが、ディフェンスが入ってきたので、（将来的に）世界は夢じゃない。まだまだですけど。（佐々木と）切磋琢磨（せっさたくま）してほしい」と期待を込めた。