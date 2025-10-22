ボーイズグループ The Right Lightが、1stシングル「YES」を11月22日に配信リリースする。

同グループは、2024年に行われた『アミューズボーイズオーディション』にて、準グランプリを受賞した西浦心乃助、ファイナリストの黒木康正、合宿審査参加者の星秀光、『第34回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』にて審査員特別賞を受賞し、アミューズの新人育成プログラム『AMUSE CAMP α』に所属していた松瀬太虹、地元長崎にてスカウトされた木戸啓人とショーン旺といった、それぞれ異なる場所、経緯から集まった6人で、2024年8月に始動。その後、2025年3月より『Myojo』（集英社）でデビューまでの道のりを追う連載がスタートした。“それぞれの人生と、その一歩先に光を灯したい”、“誰もが光輝く日々を生きる権利がある”という意味が込められているグループ名も、連載内での読者投票によって決定したものだ。

デビュー曲「YES」は、Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞作曲を担当。全体を通して、“YES YES”というフレーズが繰り返し使われ、グループコンセプトの“全肯定”をテーマにした歌詞になっており、The Right Lightのフレッシュな歌声で表現されている。

また、8月17日にZepp DiverCity (TOKYO)にて行われたプレデビューライブで披露した「Right Light」「Brand New Day」「Beautiful Day」の3曲も同時に配信が決定。さらに、12月13日に、SHIBUYA CLUB QUATTROにてデビューライブ『YES』を開催する。本公演のチケットは、本日10月22日より発売開始。

加えて、11月15日には『The Right Light「Fan Meeting “Light Place”Vol.0」』の開催も決定しており、チケットは10月26日まで販売中だ。

メンバーの西浦は、「どんな時も、The Right Lightらしく、みなさん一人ひとりに感謝しながらこれからも歩んでいきます。そして絶対に、僕たちの目標である東京ドームに立ちます。」と意気込み、グループのリーダーである松瀬は、「5人と出会い、練習を重ねる中で絆が深まり、時にぶつかりながらも支え合ってきました。これからも互いを尊重し合いながら、高みを目指して進んでいきます。」と期待を込めてコメントしている。

＜The Right Light メンバーコメント＞

■木戸 啓人

デビューが決まって、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。これまで支えてくださった方々、応援してくださる方々に、心から感謝しています。まだまだ未熟ですが、この気持ちを力に変えて、一歩ずつ成長していきたいです。これからも自分の活躍で誰かの心を動かせるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！

■黒木 康正

デビューというスタートラインに立てたことを、心から嬉しく思います。いつも支えてくださる皆さん、本当にありがとうございます。ここからが本当の勝負。自分たちが“応援したい”と思ってもらえるグループになるために、何が必要かを考え続け、全力で挑んでいきます。

■ショーン 旺

デビューが決まり、本当に夢のようで心から嬉しく思います。応援してくださるファンの皆さん、支えてくれた家族や仲間、関わってくださったすべての方々への感謝の気持ちで胸がいっぱいです。音楽を通して自分らしさを届けられるよう、全力で努力し、成長を重ねながら、皆さんに喜んでもらえる瞬間を作っていきます。

■西浦 心乃助

この世界に足を踏み入れてわずか1年余りでデビューをするということは当たり前のことではないですし、これからもっともっと大変なこともあるかと思います。どんな時も、The Right Lightらしく、みなさん一人ひとりに感謝しながらこれからも歩んでいきます。そして絶対に、僕たちの目標である東京ドームに立ちます。応援よろしくお願いします！！

■星 秀光

小さい頃からボーイズグループで活動をすることが夢でした。約1年前に色んな縁があって集まったメンバー全員でデビューできることを嬉しく思います。ここからが本当のスタート。既に僕たちのことを知ってくださっている方にも、これから出会う方にも光を灯し続けられるように、そして愛されるグループになれるように頑張ります！

■松瀬 太虹

この度「The Right Light」としてデビューすることが決定しました！本当に嬉しいです。5人と出会い、練習を重ねる中で絆が深まり、時にぶつかりながらも支え合ってきました。これからも互いを尊重し合いながら、高みを目指して進んでいきます。

