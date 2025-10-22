藤原大祐が、新曲「好き」を10月29日に配信リリースする。

（関連：【関連記事】『教場』は“俳優の登竜門”に？ KEY TO LIT 猪狩蒼弥に寄せる期待と木村拓哉が見せる背中）

約1年ぶりの新曲となる本楽曲は、一度聴いたら離れない中毒性のあるメロディに乗せ、無垢な恋心や目の前にいる大切な人への想いが歌われる、藤原史上初のラブソング。〈それでも言えない〉、〈それでも言いたい〉などの歌詞にあるような、日に日に膨らむ想いを言えない、だけど伝わってほしいという、恋をしたときに感じる矛盾した気持ちを丁寧かつストレートに表現した楽曲となっているとのこと。

また、Pre-add／Pre-saveキャンペーンも開催。限定のオリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。

なお、藤原は12月21日にファンクラブイベント『TiM Meeting Vol.2（たゆっと）Xʼmas Party』の開催を控えている。

＜藤原大祐 コメント＞

「好き」という曲は、僕にとって初めてのラブソングです。今まで歌にすることを避けてきた愛の形を、あえて選んでみました。「好き」という言葉はすごく面白くて、色んなことに簡単に使える便利な言葉であり、ある状況においては突然伝えることが難しくなってしまう言葉でもある…。「好き」より好きな言葉はないし、「好き」より繊細に伝えられる言葉が欲しいとも思ってしまう。何とも言えない曖昧さが、良いです。ご自身の「好き」と重ねながら、聴いていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）