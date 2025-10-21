「相馬が試合前に言っていたんですけど...」昌子源が明かす町田のACLE初勝利の舞台裏「やっぱり目の前の一戦一戦を全力で」
町田にとって初のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）。グループステージ初戦はFCソウル（韓国）と１−１、続くジョホール戦（マレーシア）はスコアレスドロー。アジアの舞台で初勝利を目ざし、10月21日、敵地での上海海港戦に臨んだ。
12分に相手のオウンゴールで先制した町田は、25分に相馬勇紀のミドル弾でリードを広げる。後半はゴールを奪えなかったものの、相手の反撃をシャットアウトし２−０のままタイムアップを迎えた。
試合後のフラッシュインタビューで、昌子源は「アウェーなので、難しい試合になるかなと思っていました」と話し、次のように続ける。
「相馬が試合前に言っていたんですけど、前に２戦、引き分けて、初勝利を狙いに行くっていう感じになっていて。初勝利とかじゃなくて、やっぱり目の前の一戦一戦を全力で勝ちに行く。“初勝利を、絶対！”みたいにちょっと重いところもあったと思う。今日は自分たちを信じて、チームを信じてやろうと言っていたので、良かったです」
“初”にこだわらず、シンプルに勝ちに行くスタンスが望む結果を引き寄せたのだろう。次戦は11月４日にホームでメルボルン・シティ（オーストラリア）を迎え撃つ。昌子は「ホームで前回、ソウルに引き分けているので、ホームでもしっかり勝てるようにやっていきたい。メルボルンが僕らのホームを、すごくアウェーと感じるような声援を待っています」とファン・サポーターに伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相馬勇紀 圧巻のゴラッソで追加点
