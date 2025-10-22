SKY-HI『THE FIRST TAKE』でSTARGLOWと披露した「At The Last」の音源を配信リリース
SKY-HIが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「At The Last」のパフォーマンス音源「At The Last feat. STARGLOW - From THE FIRST TAKEを10月22日に配信リリースした。
■STARGLOWのメンバーがSKY-HIに挑んでいくような特別なスタイルで披露
「At The Last」は、オーディション『THE LAST PIECE』のテーマ曲。『THE FIRST TAKE』では、同オーディションから誕生したSTARGLOWのメンバーがSKY-HIに挑んでいくような特別なスタイルで一発撮りパフォーマンスされた。
■リリース情報
2025.10.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「To The First - From THE FIRST TAKE」
2025.10.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「At The Last feat. STARGLOW - From THE FIRST TAKE」
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
SKY-HI OFFICIAL SITE
https://bmsg.tokyo/