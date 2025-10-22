SKY-HI『THE FIRST TAKE』でSTARGLOWと披露した「At The Last」の音源を配信リリース

写真拡大

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SKY-HIが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）で披露した「At The Last」のパフォーマンス音源「At The Last feat. STARGLOW - From THE FIRST TAKEを10月22日に配信リリースした。

■STARGLOWのメンバーがSKY-HIに挑んでいくような特別なスタイルで披露

「At The Last」は、オーディション『THE LAST PIECE』のテーマ曲。『THE FIRST TAKE』では、同オーディションから誕生したSTARGLOWのメンバーがSKY-HIに挑んでいくような特別なスタイルで一発撮りパフォーマンスされた。

■リリース情報

2025.10.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「To The First - From THE FIRST TAKE」

2025.10.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「At The Last feat. STARGLOW - From THE FIRST TAKE」

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/

SKY-HI OFFICIAL SITE
https://bmsg.tokyo/

■【画像】SKY-HIのアーティスト写真