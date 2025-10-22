　22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比380円高の4万9530円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては213.94円高。出来高は1万2940枚となっている。

　TOPIX先物期近は3263ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.50ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49530　　　　　+380　　　 12940
日経225mini 　　　　　　 49530　　　　　+365　　　159532
TOPIX先物 　　　　　　　　3263　　　　　 +16　　　　9375
JPX日経400先物　　　　　 29440　　　　　+155　　　　 882
グロース指数先物　　　　　 727　　　　　　+8　　　　 565
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース