日経225先物：22日0時＝380円高、4万9530円
22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比380円高の4万9530円と急伸。日経平均株価の現物終値4万9316.06円に対しては213.94円高。出来高は1万2940枚となっている。
TOPIX先物期近は3263ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49530 +380 12940
日経225mini 49530 +365 159532
TOPIX先物 3263 +16 9375
JPX日経400先物 29440 +155 882
グロース指数先物 727 +8 565
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3263ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.50ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49530 +380 12940
日経225mini 49530 +365 159532
TOPIX先物 3263 +16 9375
JPX日経400先物 29440 +155 882
グロース指数先物 727 +8 565
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース