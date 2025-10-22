サザンオールスターズ、福山雅治らを擁する芸能事務所「アミューズ」に所属するボーイズグループ「The Right Light（ザ・ライトライト）」がデビューする。来月22日にデビュー曲「YES」を配信リリースする。黒木康正（18）は「デビューというスタートラインに立てたことを、心から嬉しく思います」とかみしめた。

同グループはアミューズにとって令和初のボーイズグループ。昨年開催された同社のオーディションで準グランプリを獲得した西浦心乃助、ファイナリストの黒木、参加者の星秀光、松瀬太虹、木戸啓人、ショーン旺の6人。昨年8月から始動し、今年3月に雑誌「Myojo」（集英社）でデビューの道のりを追う連載内でグループ名が決定した。

デビュー曲はロックバンド「Galileo Galilei」のボーカル＆ギター・尾崎雄貴（34）が作詞作曲した。グループのコンセプトである「全肯定」をテーマに、「YES YES」というフレーズが何度も登場する。

12月13日に東京・渋谷のライブハウス「SHIBUYA CLUB QUATTRO」でのデビューライブを開催する。さらに今年8月に行われたプレデビューライブで披露した「Right Light」など3曲もデビュー日に配信リリースされることも決まった。

始動から1年半でのデビュー。西浦は「この世界に足を踏み入れてわずか1年余りでデビューをするということは当たり前のことではない。絶対に、僕たちの目標である東京ドームに立ちます」と意気込んだ。