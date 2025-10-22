俳優で歌手の藤原大祐（たいゆ）が２９日に約１年ぶりの新曲「好き」を配信リリースすることを２２日、発表した。

一度聴いたら離れない中毒性のあるメロディーに乗せ、無垢（むく）な恋心や目の前にいる大切な人への想（おも）いをうたった自身初の“ド直球ラブソング”。「それでも言えない」「それでも言いたい」などの歌詞にあるような、日に日に膨らむ想いを言えない、だけど、伝わってほしい、そんな誰しもが恋をしたときに感じる矛盾した気持ちを丁寧かつストレートに表現した楽曲になっている。

藤原は「好き」について「僕にとって初めてのラブソングです。今まで歌にすることを避けてきた愛の形を、あえて選んでみました」と説明。「『好き』という言葉は面白くて、いろんなことに簡単に使える便利な言葉であり、ある状況においては突然伝えることが難しくなってしまう言葉でもある…。『好き』より好きな言葉はないし、『好き』より繊細に伝えられる言葉がほしいとも思ってしまう。何とも言えない曖昧さが、いいです。ご自身の『好き』と重ねながら、聴いていただけたらうれしいです」と願った。