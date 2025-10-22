６人組ボーイズグループ「Ｔｈｅ Ｒｉｇｈｔ Ｌｉｇｈｔ（ザ・ライトライト）」が１１月２２日に配信シングル「ＹＥＳ」で歌手デビューすることが２２日、発表された。１２月１３日には東京・ＳＨＩＢＵＹＡ ＣＬＵＢ ＱＵＡＴＴＲＯでデビューライブを開催する。

同グループは、２０２４年の「アミューズボーイズオーディション」で準グランプリの西浦心乃助、ファイナリストの黒木康正、合宿審査参加者の星秀光、第３４回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストで審査員特別賞を受賞し、アミューズの新人育成プログラム「ＡＭＵＳＥ ＣＡＭＰ α」に所属していた松瀬太虹、地元の長崎でスカウトされた木戸啓人、ショーン旺の６人組。２４年８月に始動した。

グループ名は、デビューまでの道のりを追った「Ｍｙｏｊｏ」（集英社）の連載内の読者投票で決定。“それぞれの人生と、その一歩先に光を灯したい”“誰もが光輝く日々を生きる権利がある”という意味が込められている。

デビュー曲「ＹＥＳ」は、Ｇａｌｉｌｅｏ Ｇａｌｉｌｅｉの尾崎雄貴が作詞・作曲を担当。「ＹＥＳ ＹＥＳ」というフレーズが繰り返し使われ、グループのコンセプト「全肯定」をテーマにした歌詞に。８月のプレデビューライブで披露した「Ｒｉｇｈｔ Ｌｉｇｈｔ」「Ｂｒａｎｄ Ｎｅｗ Ｄａｙ」「Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｄａｙ」の３曲も同時配信される。

【メンバーコメント】

木戸啓人「デビューが決まって、うれしい気持ちでいっぱいです。これまで支えてくださった方々、応援してくださる方々に、心から感謝しています。まだまだ未熟ですが、この気持ちを力に変えて一歩ずつ成長していきたいです。これからも自分の活躍で誰かの心を動かせるように頑張りますので、応援よろしくお願いします」

黒木康正「デビューというスタートラインに立てたことを、心からうれしく思います。いつも支えてくださる皆さん、ありがとうございます。ここからが本当の勝負。自分たちが“応援したい”と思ってもらえるグループになるために、何が必要かを考え続け、全力で挑んでいきます

ショーン旺「デビューが決まり、夢のようで心からうれしく思います。応援してくださるファンの皆さん、支えてくれた家族や仲間、関わってくださった全ての方々への感謝の気持ちで胸がいっぱいです。音楽を通して自分らしさを届けられるよう、全力で努力し、成長を重ねながら、皆さんに喜んでもらえる瞬間を作っていきます」

西浦心乃助「この世界に足を踏み入れて、わずか１年余りでデビューをすることは当たり前のことではないですし、これからもっともっと大変なこともあるかと思います。どんな時も『Ｔｈｅ Ｒｉｇｈｔ Ｌｉｇｈｔ』らしく、皆さん一人ひとりに感謝しながら歩んでいきます。絶対に、僕たちの目標である東京ドームに立ちます。応援よろしくお願いします」

星秀光「小さい頃からボーイズグループで活動をすることが夢でした。約１年前に、いろんな縁があって集まったメンバー全員でデビューできることをうれしく思います。ここからが本当のスタート。すでにｍ僕たちのことを知ってくださっている方にも、これから出会う方にも光を灯（とも）し続けられるように、愛されるグループになれるように頑張ります」

松瀬太虹「『Ｔｈｅ Ｒｉｇｈｔ Ｌｉｇｈｔ』としてデビューすることが決定しました。うれしいです。５人と出会い、練習を重ねる中で絆が深まり、時にぶつかりながらも支え合ってきました。これからも互いを尊重し合いながら、高みを目指して進んでいきます」