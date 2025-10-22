アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Lightがデビュー決定 12月には初ワンマンも開催
アミューズ令和初のボーイズグループ・The Right Light（ザ・ライトライト）が、11月22日に1st配信シングル「YES」をリリースし、デビューを果たすことが発表された。
【写真】爽やか…！The Right Lightメンバーソロカット
The Right Lightは、2024年開催の『アミューズボーイズオーディション』準グランプリの西浦心乃助、ファイナリストの黒木康正、合宿審査参加者の星秀光に加え、『AMUSE CAMP α』所属の松瀬太虹、第34回『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』審査員特別賞の松瀬、さらに長崎でスカウトされた木戸啓人とショーン旺の6人で構成。昨年8月に始動し、今年3月発売号からは雑誌『Myojo』（集英社）にてデビューまでの道のりを追う連載がスタート。グループ名も読者投票で決定した。
デビュー曲「YES」は、Galileo Galileiの尾崎雄貴が作詞作曲を手がけ、“全肯定”をテーマに「YES YES」のフレーズが繰り返されるポジティブなナンバー。メンバーのフレッシュな歌声でその世界観が表現されている。あわせて、8月のプレデビューライブで披露された「Right Light」「Brand New Day」「Beautiful Day」の3曲も同日から配信される。
12月13日には東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて、デビューライブ「YES」を開催。チケットは10月22日から抽選受付がスタートする。また、その前週となる11月15日には『Fan Meeting “Light Place” Vol.0』も東京・TOKYO FMホールで実施される。
平均年齢16.5歳（10月22日時点）のThe Right Lightは、“週末の夜を楽しみきれないあなたに光を届ける”というコンセプトのもと、アーティスト活動にとどまらず、バラエティやドラマなどジャンルを問わず活躍の幅を広げていくことを目指している。
■The Right Light メンバーコメント
▼木戸啓人
デビューが決まって、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。これまで支えてくださった方々、応援してくださる方々に、心から感謝しています。まだまだ未熟ですが、この気持ちを力に変えて、一歩ずつ成長していきたいです。
これからも自分の活躍で誰かの心を動かせるように頑張りますので、応援よろしくお願いします！
▼黒木康正
デビューというスタートラインに立てたことを、心から嬉しく思います。いつも支えてくださる皆さん、本当にありがとうございます。
ここからが本当の勝負。自分たちが “応援したい” と思ってもらえるグループになるために、何が必要かを考え続け、全力で挑んでいきます。
▼ショーン旺
デビューが決まり、本当に夢のようで心から嬉しく思います。応援してくださるファンの皆さん、支えてくれた家族や仲間、関わってくださったすべての方々への感謝の気持ちで胸がいっぱいです。
音楽を通して自分らしさを届けられるよう、全力で努力し、成長を重ねながら、皆さんに喜んでもらえる瞬間を作っていきます。
▼西浦心乃助
この世界に足を踏み入れてわずか1年余りでデビューをするということは当たり前のことではないですし、これからもっともっと大変なこともあるかと思います。
どんな時も、The Right Lightらしく、みなさん一人ひとりに感謝しながらこれからも歩んでいきます。
そして絶対に、僕たちの目標である東京ドームに立ちます。応援よろしくお願いします！！
▼星秀光
小さい頃からボーイズグループで活動をすることが夢でした。
約1年前に色んな縁があって集まったメンバー全員でデビューできることを嬉しく思います。
ここからが本当のスタート。既に僕たちのことを知ってくださっている方にも、これから出会う方にも光を灯し続けられるように、そして愛されるグループになれるように頑張ります！
▼松瀬太虹
この度、The Right Lightとしてデビューすることが決定しました！
本当に嬉しいです。5人と出会い、練習を重ねる中で絆が深まり、時にぶつかりながらも支え合ってきました。これからも互いを尊重し合いながら、高みを目指して進んでいきます。
